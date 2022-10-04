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4 октября, 19:30

США призвали КНДР к встрече без предварительных условий

Госдеп заявил о готовности США к переговорам с КНДР без предварительных условий

США готовы к встрече с представителями Северной Кореи без предварительных условий с целью поиска дипломатических решений по деэскалации напряжённости после запуска КНДР баллистической ракеты. Такое заявление сделал первый заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Патель.

"Наша позиция по дипломатии и диалогу не изменилась и остаётся прежней. Честно говоря, это действие (запуск северокорейской баллистической ракеты. — Прим. Лайфа) только подчёркивает срочную необходимость диалога и дипломатии", — сказал он в ходе брифинга.

При этом представитель внешнеполитического ведомства США подчеркнул, что в Вашингтоне осуждают запуск баллистической ракеты, а также считают, что Пхеньян действовал "опасно и безрассудно".

В ЕС осудили пуск ракеты КНДР над Японией

В ЕС осудили пуск ракеты КНДР над Японией

Как рассказывал Лайф, над северными районами Японии сегодня утром звучала воздушная тревога, а людей попросили спуститься в убежища. Причиной стала ракета из КНДР, которая перелетела над японской территорией и упала в Тихом океане, в трёх тысячах километров от Японии. Позднее выяснилось, что она пролетела 4,6 тысячи километров, поставив рекорд по дальности полёта среди северокорейских реактивных снарядов.

Обложка ©

ТАСС / Владимир Машатин

Наталья Исакова

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