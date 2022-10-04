США призвали КНДР к встрече без предварительных условий

США готовы к встрече с представителями Северной Кореи без предварительных условий с целью поиска дипломатических решений по деэскалации напряжённости после запуска КНДР баллистической ракеты. Такое заявление сделал первый заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Патель.

"Наша позиция по дипломатии и диалогу не изменилась и остаётся прежней. Честно говоря, это действие (запуск северокорейской баллистической ракеты. — Прим. Лайфа) только подчёркивает срочную необходимость диалога и дипломатии", — сказал он в ходе брифинга.

При этом представитель внешнеполитического ведомства США подчеркнул, что в Вашингтоне осуждают запуск баллистической ракеты, а также считают, что Пхеньян действовал "опасно и безрассудно".