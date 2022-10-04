НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
4 октября, 19:07

"Был вынужден уклоняться": Российский Ан-26 едва не столкнулся с американскими дронами над Сирией

Минобороны РФ: Ан-26 едва не столкнулся с американскими БЛА над Сирией

<p>MQ-1B Predator, Ан-26, MQ-9 Reaper. Фото © Wikipedia / <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/MQ-1_Predator#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:MQ-1_Predator_unmanned_aircraft.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">U.S. Air Force </a>/ <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/MQ-9_Reaper#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:MQ-9_Reaper_UAV_(cropped).jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Lt. Col. Leslie Pratt </a>/ Минобороны РФ</p>

MQ-1B Predator, Ан-26, MQ-9 Reaper. Фото © Wikipedia / U.S. Air Force / Lt. Col. Leslie Pratt / Минобороны РФ

Российский военно-транспортный самолёт Ан-26 был вынужден уклониться от столкновения с двумя американскими ударными беспилотниками. Это случилось в небе над севером Сирии, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

Он рассказал, что российский транспортник выполнял рейс для снабжения группировки войск, находящихся в Сирии. Инцидент произошёл 3 октября в 07:25 мск. "Ан-26 был вынужден уклоняться от столкновения с американскими беспилотными летательными аппаратами MQ-9 и MQ-1, следовавшими по маршруту его движения на севере Сирии", — сообщил Егоров.

Он добавил, что это не первый случай, когда США нарушают положения Меморандума о взаимопонимании по предотвращению инцидентов и обеспечению безопасности полётов авиации в ходе операций в Сирии. Россия и Соединённые Штаты подписали этот документ ещё 20 октября 2015 года.

Генерал-майор подчеркнул, что так называемая "международная антитеррористическая коалиция" во главе с США "продолжает осуществлять незаконные полёты" беспилотников в ударном снаряжении над Сирией.

Россия нанесла массированный удар по террористам в Сирии

Россия нанесла массированный удар по террористам в Сирии

Как рассказывал Лайф, ранее Воздушно-космические силы России уничтожили в Сирии лагерь террористов из группировки "Джебхат ан-нусра"*. По словам генерала, в результате нанесённого удара ликвидированы штаб, узел связи и склад артиллерийских боеприпасов.

* Террористическая группировка, запрещённая в России.

Андрей Григорьев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров