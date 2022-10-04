"Был вынужден уклоняться": Российский Ан-26 едва не столкнулся с американскими дронами над Сирией

Российский военно-транспортный самолёт Ан-26 был вынужден уклониться от столкновения с двумя американскими ударными беспилотниками. Это случилось в небе над севером Сирии, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

Он рассказал, что российский транспортник выполнял рейс для снабжения группировки войск, находящихся в Сирии. Инцидент произошёл 3 октября в 07:25 мск. "Ан-26 был вынужден уклоняться от столкновения с американскими беспилотными летательными аппаратами MQ-9 и MQ-1, следовавшими по маршруту его движения на севере Сирии", — сообщил Егоров.

Он добавил, что это не первый случай, когда США нарушают положения Меморандума о взаимопонимании по предотвращению инцидентов и обеспечению безопасности полётов авиации в ходе операций в Сирии. Россия и Соединённые Штаты подписали этот документ ещё 20 октября 2015 года.

Генерал-майор подчеркнул, что так называемая "международная антитеррористическая коалиция" во главе с США "продолжает осуществлять незаконные полёты" беспилотников в ударном снаряжении над Сирией.

Как рассказывал Лайф, ранее Воздушно-космические силы России уничтожили в Сирии лагерь террористов из группировки "Джебхат ан-нусра"*. По словам генерала, в результате нанесённого удара ликвидированы штаб, узел связи и склад артиллерийских боеприпасов.