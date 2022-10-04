В МИД РФ предупредили США о последствиях поставок оружия Киеву

Поставки США вооружения Киеву приближают военное столкновение России и Североатлантического альянса. Соответствующее заявление сделал заместитель главы Департамента МИД РФ по контролю над вооружениями Константин Воронцов.

Выступая на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН, он отметил, что Вашингтон наращивает накачку Киева оружием, а также предоставляет украинским военным свои разведданные и обеспечивает прямое участие боевиков и советников в конфликте.

"[Это] не только затягивает боевые действия и ведёт к новым жертвам, но и приближает ситуацию к опасной черте прямого военного столкновения России и НАТО", — подчеркнул российский дипломат.