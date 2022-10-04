В МИД РФ предупредили США о последствиях поставок оружия Киеву
МИД РФ: Накачка Киева оружием США приближает военное столкновение Москвы и НАТО
Поставки США вооружения Киеву приближают военное столкновение России и Североатлантического альянса. Соответствующее заявление сделал заместитель главы Департамента МИД РФ по контролю над вооружениями Константин Воронцов.
Выступая на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН, он отметил, что Вашингтон наращивает накачку Киева оружием, а также предоставляет украинским военным свои разведданные и обеспечивает прямое участие боевиков и советников в конфликте.
"[Это] не только затягивает боевые действия и ведёт к новым жертвам, но и приближает ситуацию к опасной черте прямого военного столкновения России и НАТО", — подчеркнул российский дипломат.
Ранее стало известно, что президент США Джо Байден сообщил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что Вашингтон выделит Киеву новый пакет помощи на 625 миллионов долларов. В него входит дополнительное вооружение и оборудование, включая РСЗО HIMARS, артиллерийские системы и боеприпасы, а также бронетехнику. Американский лидер также пообещал продолжать поддерживать Киев "столько, сколько потребуется".
VK / МИД России