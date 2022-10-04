Байден заверил Зеленского, что США не примут "аннексию" РФ частей Украины
Байден: США никогда не признают вхождение частей Украины в состав РФ
США "никогда не признают" вхождение в состав России ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом в телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил глава Белого дома Джо Байден. В беседе принимала участие также вице-президент Камала Харрис.
"Подчеркнул, что Соединённые Штаты никогда не признают подразумеваемую аннексию Россией украинской территории", — отмечается в заявлении Белого дома.
Байден также отметил "успешную работу соглашения" по безопасному экспорту украинского зерна на мировые рынки. Он добавил, что эти договорённости нужно сохранить.
"Кроме того, президент Байден отметил продолжающиеся усилия Соединённых Штатов по сплочению мира вокруг усилий Украины по защите своей свободы и демократии, закреплённых в Уставе ООН", — заключили в Белом доме.
Ранее Лайф писал, что Госдума приняла конституционные законы о принятии ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ. В ходе пленарного заседания парламентарии единогласно высказались за. Совфед также единогласно одобрил эти законы.
Напомним, 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах. А 30 сентября президент Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о включении данных территорий в состав России. Перед этим глава государства произнёс 40-минутную речь, в которой напомнил, что вхождение ЛНР, ДНР, Запорожья и Херсонщины в состав России — это воля миллионов людей.
ТАСС / ЕРА / Yuri Gripas