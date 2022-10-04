Байден заверил Зеленского, что США не примут "аннексию" РФ частей Украины

США "никогда не признают" вхождение в состав России ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом в телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил глава Белого дома Джо Байден. В беседе принимала участие также вице-президент Камала Харрис.

"Подчеркнул, что Соединённые Штаты никогда не признают подразумеваемую аннексию Россией украинской территории", — отмечается в заявлении Белого дома.

Байден также отметил "успешную работу соглашения" по безопасному экспорту украинского зерна на мировые рынки. Он добавил, что эти договорённости нужно сохранить.