Британский депутат нарвался на волну хейта из-за унизительного совета согражданам

Председатель Консервативной партии Великобритании Джейк Берри нарвался на волну хейта со стороны соотечественников. Как сообщает The Independent, скандал разгорелся из-за того, что политик порекомендовал испытывающим экономические сложности британцам найти высокооплачиваемую работу или же сократить свои расходы.

Неоднозначное заявление Берри сделал в эфире телеканала Sky News. Ведущая спросила у него об экономической стратегии правительства Лиз Трасс на фоне растущего беспокойства граждан.

"Когда люди получают квитанцию об оплате счетов, то они понимают, что им нужно либо снизить свои расходы, либо найти новую работу с высокой заработной платой", — ответил тогда политик.

Британцы уже оценили заявление Берри, отметив, что власти страны "живут на другой планете". К примеру, генсек профсоюза Кристина Макани заявила, что если граждане прислушаются к совету политика, то в скором времени некому будет трудиться в больницах, школах и других соцучреждениях.