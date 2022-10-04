Глава МАГАТЭ на этой неделе посетит Киев, после чего отправится в Москву
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на этой неделе посетит Киев, после чего отправится в Москву. Целью поездок станут переговоры по Запорожской атомной электростанции.
"На этой неделе Рафаэль Гросси отправится в Киев, а затем в Москву, чтобы продолжить консультации по согласованию и скорейшему внедрению зоны ядерной безопасности и защиты вокруг ЗАЭС", — сказано в заявлении МАГАТЭ, опубликованном в "Твиттере".
Ранее Лайф сообщал, что совет управляющих МАГАТЭ принял документ с требованием к России "немедленно прекратить все свои действия на территории ЗАЭС или на любом другом ядерном объекте Украины". Поддержку резолюции высказали 26 членов совета. Постпредство РФ при международных организациях в Вене расценило резолюцию МАГАТЭ по Запорожской АЭС как антироссийскую.
Getty Images / Andriy Andriyenko / SOPA Images / LightRocket