Глава МАГАТЭ на этой неделе посетит Киев, после чего отправится в Москву

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на этой неделе посетит Киев, после чего отправится в Москву. Целью поездок станут переговоры по Запорожской атомной электростанции.

"На этой неделе Рафаэль Гросси отправится в Киев, а затем в Москву, чтобы продолжить консультации по согласованию и скорейшему внедрению зоны ядерной безопасности и защиты вокруг ЗАЭС", — сказано в заявлении МАГАТЭ, опубликованном в "Твиттере".