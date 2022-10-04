Глава Нацбанка Украины подал в отставку из-за проблем со здоровьем

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко подал в отставку. Об этом он сообщил в соцсетях, сославшись на проблемы со здоровьем.

"Друзья, в силу причин, связанных со здоровьем, которые я не могу и дальше игнорировать, принял для себя сложное решение. Я покидаю должность главы Национального банка Украины", — написал 49-летний Шевченко.

Он отметил, что обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с просьбой принять его отставку. Шевченко также добавил, что передаёт банковскую систему Незалежной "сильной, капитализированной и стойкой" тем, кто придёт после него. Верховная рада назначила Кирилла Шевченко главой НБУ в июле 2020 года, до этого он был председателем правления Укргазбанка.