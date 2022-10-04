Глава Нацбанка Украины подал в отставку из-за проблем со здоровьем
Глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко подал в отставку
Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко подал в отставку. Об этом он сообщил в соцсетях, сославшись на проблемы со здоровьем.
"Друзья, в силу причин, связанных со здоровьем, которые я не могу и дальше игнорировать, принял для себя сложное решение. Я покидаю должность главы Национального банка Украины", — написал 49-летний Шевченко.
Он отметил, что обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с просьбой принять его отставку. Шевченко также добавил, что передаёт банковскую систему Незалежной "сильной, капитализированной и стойкой" тем, кто придёт после него. Верховная рада назначила Кирилла Шевченко главой НБУ в июле 2020 года, до этого он был председателем правления Укргазбанка.
Ранее Лайф рассказывал, что в Харькове уволили чиновницу из-за фото с отдыха в Ницце и Монако. Рябоконова работала в Департаменте земельных ресурсов, а свой день рождения решила отпраздновать на дорогих курортах, откуда выкладывала в соцсетях фото с алкоголем на фоне моря и апартаментов.