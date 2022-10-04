Вашингтон выделит Киеву новый пакет военной помощи на 625 млн долларов
Байден уведомил Зеленского о выделении Украине нового пакета военной помощи на $625 млн
Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден в ходе телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским уведомил его о выделении Незалежной нового пакета военной помощи на 625 миллионов долларов. Такое заявление сделала пресс-служба Белого дома.
"Президент Байден пообещал продолжать поддерживать Украину <…> столько, сколько потребуется, включая предоставление сегодня нового пакета помощи в области безопасности на сумму 625 миллионов долларов", — сказано в сообщении.
Уточняется, что в данный пакет входят дополнительные вооружения и оборудование, включая РСЗО HIMARS, артиллерийские системы и боеприпасы, а также бронетехнику.
Как писал ранее Лайф, о новом пакете военной помощи Украине стало известно 3 октября. Агентство Bloomberg писало, что США могут объявить о поставке Украине ещё четырёх РСЗО HIMARS.
Getty Images / Sean Gallup