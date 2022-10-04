Вашингтон выделит Киеву новый пакет военной помощи на 625 млн долларов

Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден в ходе телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским уведомил его о выделении Незалежной нового пакета военной помощи на 625 миллионов долларов. Такое заявление сделала пресс-служба Белого дома.

"Президент Байден пообещал продолжать поддерживать Украину <…> столько, сколько потребуется, включая предоставление сегодня нового пакета помощи в области безопасности на сумму 625 миллионов долларов", — сказано в сообщении.

Уточняется, что в данный пакет входят дополнительные вооружения и оборудование, включая РСЗО HIMARS, артиллерийские системы и боеприпасы, а также бронетехнику.