Стремоусов: Линия разграничения в Херсонской области сохраняется у села Дудчаны

Линия разграничения в Херсонской области сохраняется в районе села Дудчаны, подразделения ВСУ остаются в огневом мешке, а российские войска держат оборону. Об этом заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Да, какая-то часть сёл — продвинулись нацисты на 12 километров, там остановились, и на сегодняшний момент, в принципе, всё стоит... Думаю, что это огневой мешок, в котором сейчас нацистов расстреливают", — отметил он в эфире телеканала "Россия 24".