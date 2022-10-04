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Регион
Опубликовано 4 октября 2022, 16:20
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Стремоусов: Линия разграничения в Херсонской области сохраняется у села Дудчаны

Линия разграничения в Херсонской области сохраняется в районе села Дудчаны, подразделения ВСУ остаются в огневом мешке, а российские войска держат оборону. Об этом заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Да, какая-то часть сёл — продвинулись нацисты на 12 километров, там остановились, и на сегодняшний момент, в принципе, всё стоит... Думаю, что это огневой мешок, в котором сейчас нацистов расстреливают", — отметил он в эфире телеканала "Россия 24".

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Ранее сегодня Стремоусов заявлял, что в районе Дудчан остановилось продвижение украинских войск — они оказались в огневом мешке, а ВС РФ заняли линию обороны.

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Александра Вишнякова
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