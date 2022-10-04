МИД РФ заявил о приверженности позиции о недопустимости ядерной войны

Политика США и Североатлантического альянса может привести к дальнейшей эскалации и военному столкновению ядерных держав — важно этого не допустить. Об этом заявил заместитель главы Департамента МИД России по контролю над вооружениями Константин Воронцов.

"Очевидна безответственность разрушительного курса стран НАТО во главе с США на открытое противостояние с Россией на Украине и балансирование на грани прямого вооружённого конфликта, что чревато дальнейшей эскалацией, вплоть до военного столкновения ядерных держав с вытекающими тяжелейшими последствиями", — сказал он, выступая на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН.