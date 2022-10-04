МИД РФ заявил о приверженности позиции о недопустимости ядерной войны
МИД России: Разрушительный курс НАТО может привести к столкновению ядерных держав
Политика США и Североатлантического альянса может привести к дальнейшей эскалации и военному столкновению ядерных держав — важно этого не допустить. Об этом заявил заместитель главы Департамента МИД России по контролю над вооружениями Константин Воронцов.
"Очевидна безответственность разрушительного курса стран НАТО во главе с США на открытое противостояние с Россией на Украине и балансирование на грани прямого вооружённого конфликта, что чревато дальнейшей эскалацией, вплоть до военного столкновения ядерных держав с вытекающими тяжелейшими последствиями", — сказал он, выступая на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН.
Дипломат подчеркнул, что одной из основных задач в данной теме Россия считает сохранение приверженности постулату о недопустимости любой войны между странами, обладающими ядерным оружием.
Ранее газета Times сообщила, что Североатлантический альянс предупредил союзников о том, что Россия, возможно, проведёт ядерные испытания в Чёрном море, продемонстрировав готовность применить оружие массового поражения. По данным издания, в НАТО считают, что такое развитие событий более вероятно, чем применение тактического ядерного оружия на Украине. При этом в Кремле заявили, что Москва не хочет участвовать в ядерной риторике, в которой "упражняется Запад".
VK / МИД России