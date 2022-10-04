НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
4 октября, 16:11

МИД РФ заявил о приверженности позиции о недопустимости ядерной войны

МИД России: Разрушительный курс НАТО может привести к столкновению ядерных держав

Политика США и Североатлантического альянса может привести к дальнейшей эскалации и военному столкновению ядерных держав — важно этого не допустить. Об этом заявил заместитель главы Департамента МИД России по контролю над вооружениями Константин Воронцов.

"Очевидна безответственность разрушительного курса стран НАТО во главе с США на открытое противостояние с Россией на Украине и балансирование на грани прямого вооружённого конфликта, что чревато дальнейшей эскалацией, вплоть до военного столкновения ядерных держав с вытекающими тяжелейшими последствиями", — сказал он, выступая на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН.

Дипломат подчеркнул, что одной из основных задач в данной теме Россия считает сохранение приверженности постулату о недопустимости любой войны между странами, обладающими ядерным оружием.

Политолог заявил, что "американские ястребы" понимают лишь язык войны

Политолог заявил, что "американские ястребы" понимают лишь язык войны

Ранее газета Times сообщила, что Североатлантический альянс предупредил союзников о том, что Россия, возможно, проведёт ядерные испытания в Чёрном море, продемонстрировав готовность применить оружие массового поражения. По данным издания, в НАТО считают, что такое развитие событий более вероятно, чем применение тактического ядерного оружия на Украине. При этом в Кремле заявили, что Москва не хочет участвовать в ядерной риторике, в которой "упражняется Запад".

Обложка ©

VK / МИД России

Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров