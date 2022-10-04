"Она с характером": Доктор Мясников помирился с покусавшей его обезьяной

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что помирился с обезьяной, которая укусила его в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1". Он отметил, что это животное старое и "с характером". Обезьяну привели в студию для съёмок эпизода программы о генетических заболеваниях. Пока доктор рассказывал о них, животное хватало его за одежду, а после укусило за ногу.

"Это очень старая обезьяна — они живут 25 лет, а этой — 30 с лишним. Он (самец обезьяны. — Прим. Лайфа) уже второй раз у меня на съёмках, его приводят люди, хозяева его, как-то связываются наши продюсеры с ними. Он просто с характером. Иногда у него просто бывает такое дурное настроение. Но он так куснул, чуть-чуть, кожу-то не прокусил", — заявил Мясников изданию "Газета.ru".

По словам телеведущего, своим поведением обезьяна просто "по-стариковски" выразила характер. Он добавил, что животное покусало его не сильно, доктор не стал сдавать анализы.