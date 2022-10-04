НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
4 октября, 17:35

"Она с характером": Доктор Мясников помирился с покусавшей его обезьяной

Доктор Мясников рассказал, что помирился с покусавшей его обезьяной

<p>Доктор Мясников помирился с покусавшей его обезьяной. Обложка © Скриншот <a href="https://smotrim.ru/brand/5214" target="_blank" rel="noopener noreferrer">smotrim.ru</a></p>

Доктор Мясников помирился с покусавшей его обезьяной. Обложка © Скриншот smotrim.ru

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что помирился с обезьяной, которая укусила его в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1". Он отметил, что это животное старое и "с характером". Обезьяну привели в студию для съёмок эпизода программы о генетических заболеваниях. Пока доктор рассказывал о них, животное хватало его за одежду, а после укусило за ногу.

"Это очень старая обезьяна — они живут 25 лет, а этой — 30 с лишним. Он (самец обезьяны. — Прим. Лайфа) уже второй раз у меня на съёмках, его приводят люди, хозяева его, как-то связываются наши продюсеры с ними. Он просто с характером. Иногда у него просто бывает такое дурное настроение. Но он так куснул, чуть-чуть, кожу-то не прокусил", — заявил Мясников изданию "Газета.ru".

Доктор Мясников заявил о невозможности различить симптомы коронавируса и гриппа

Доктор Мясников заявил о невозможности различить симптомы коронавируса и гриппа

По словам телеведущего, своим поведением обезьяна просто "по-стариковски" выразила характер. Он добавил, что животное покусало его не сильно, доктор не стал сдавать анализы.

Ранее Лайф рассказывал о том, что ведущая телеканала "Матч ТВ" Олеся Серёгина пообещала прийти на стадион в одном нижнем белье, если московский "Локомотив" обыграет "Зенит" с разницей в два мяча.

Илья Суриков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров