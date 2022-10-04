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4 октября, 17:29

Обвиняемой в вымогательстве журналистке Александре Баязитовой продлили арест

Российской журналистке, автору проекта "Адские бабки" Александре Баязитовой до 7 ноября продлили арест по обвинению в вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка. Соответствующее решение вынес Кузьминский суд Москвы.

Александра Баязитова на заседании суда рассказала о жизни под арестом. Видео © Telegram / SHOT

"Я сижу в камере с особо опасными, с особо тяжкими. Это убийцы, террористы, обвинённые в краже детей. Мне очень приятно, что меня признали особо опасным журналистом и посадили к особо опасным преступникам. <...> Но я ни в чём не виновата и другой позиции быть не может", — заявила Баязитова.

Также она заявила, что следователь не ответил ни на одно из её четырёх ходатайств. По её словам, за прошедшие два месяца с ней также не проводилось каких-либо следственных действий или экспертиз.

Илье Яшину продлили арест ещё на два месяца

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10 августа Кузьминский суд Москвы арестовал Александру Баязитову по обвинению в вымогательстве, несмотря на доводы защиты, в частности по поводу состояния здоровья журналистки. У неё ряд серьёзных заболеваний, в том числе диабет второго типа. Во время своей речи в суде журналистка подчеркнула, что только писала тексты на заказ для разных ресурсов в качестве фрилансера и не понимает сути обвинений. За женщину вступились не только журналистское сообщество, но и в Госдуме. Так, ранее депутат Евгений Попов предложил изменить Баязитовой меру пресечения из-за имеющихся у неё проблем со здоровьем.

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / SHOT

Наталья Исакова
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