Обвиняемой в вымогательстве журналистке Александре Баязитовой продлили арест
Российской журналистке, автору проекта "Адские бабки" Александре Баязитовой до 7 ноября продлили арест по обвинению в вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка. Соответствующее решение вынес Кузьминский суд Москвы.
Александра Баязитова на заседании суда рассказала о жизни под арестом. Видео © Telegram / SHOT
"Я сижу в камере с особо опасными, с особо тяжкими. Это убийцы, террористы, обвинённые в краже детей. Мне очень приятно, что меня признали особо опасным журналистом и посадили к особо опасным преступникам. <...> Но я ни в чём не виновата и другой позиции быть не может", — заявила Баязитова.
Также она заявила, что следователь не ответил ни на одно из её четырёх ходатайств. По её словам, за прошедшие два месяца с ней также не проводилось каких-либо следственных действий или экспертиз.
10 августа Кузьминский суд Москвы арестовал Александру Баязитову по обвинению в вымогательстве, несмотря на доводы защиты, в частности по поводу состояния здоровья журналистки. У неё ряд серьёзных заболеваний, в том числе диабет второго типа. Во время своей речи в суде журналистка подчеркнула, что только писала тексты на заказ для разных ресурсов в качестве фрилансера и не понимает сути обвинений. За женщину вступились не только журналистское сообщество, но и в Госдуме. Так, ранее депутат Евгений Попов предложил изменить Баязитовой меру пресечения из-за имеющихся у неё проблем со здоровьем.
Кадр из видео Telegram / SHOT