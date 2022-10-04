Обвиняемой в вымогательстве журналистке Александре Баязитовой продлили арест

Российской журналистке, автору проекта "Адские бабки" Александре Баязитовой до 7 ноября продлили арест по обвинению в вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка. Соответствующее решение вынес Кузьминский суд Москвы.

Александра Баязитова на заседании суда рассказала о жизни под арестом. Видео © Telegram / SHOT

"Я сижу в камере с особо опасными, с особо тяжкими. Это убийцы, террористы, обвинённые в краже детей. Мне очень приятно, что меня признали особо опасным журналистом и посадили к особо опасным преступникам. <...> Но я ни в чём не виновата и другой позиции быть не может", — заявила Баязитова.

Также она заявила, что следователь не ответил ни на одно из её четырёх ходатайств. По её словам, за прошедшие два месяца с ней также не проводилось каких-либо следственных действий или экспертиз.