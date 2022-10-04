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4 октября, 17:26

"Смотрит на колонну муравьёв": Пользователи Сети высмеяли "потерянного" Байдена

Байден напугал американцев потерянным состоянием в Пуэрто-Рико

Странное поведение президента США Джо Байдена вызвало оживлённое обсуждение у пользователей "Твиттера". Аккаунт Национального комитета Республиканской партии опубликовал видео, на котором американский лидер засмотрелся себе под ноги во время рабочей поездки в Пуэрто-Рико, пострадавшем от урагана "Фиона".

Джо Байден в Пуэрто-Рико. Видео © Twitter / RNC Research

На кадрах глава государства с кепкой в руке резко останавливается и с потерянным видом рассматривает что-то на земле. После непродолжительных раздумий Байден следует дальше. Комментаторы удивились очередному случаю странного поведения лидера США.

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"Он понимает, где находится? Молитесь за него, ему это нужно", — написал один из пользователей.

"Вероятно, смотрит на колонну муравьёв, думая, что они промокнут, если пойдёт дождь", — пошутил другой комментатор.

"Забавно, как все просто пытаются игнорировать его и продолжают жить, надеясь, что мы не заметим те глупости, которые он делает. Но в конце концов им приходится остановиться и обратить внимание на то, что он делает, потому что он президент, в конце концов", — отметила юзер.

"Я думаю, он пытается найти крестик, где ему сказали стоять", — предположил ещё один комментатор.

Ранее американское издание The Washington Post поставило под вопрос возможности президента США Джо Байдена для переизбрания в 2024 году. По словам Меган Макардл, автора материала, с каждым годом состояние хозяина Овального кабинета всё хуже, а признаки этого становятся всё яснее.

Обложка ©

Twitter / RNC Research

Илья Суриков

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