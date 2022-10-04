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4 октября, 17:15

В Госдуме призвали создать онлайн-сервис для поиска госпитализированных

В Государственной думе выступили с идеей создать онлайн-ресурс для поиска информации о госпитализированных. С соответствующим предложением депутат Василий Власов обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко.

По мнению парламентария, такой сервис необходим для того, чтобы родственники пожилого или тяжелобольного человека, где бы они ни находились, смогли оперативно узнать информацию о них. Сейчас, как отметил Власов, граждане тратят значительное время на обзвон медицинских учреждений.

"В связи с этим прошу вас оценить целесообразность создания единого интернет-ресурса, на котором по дате рождения, ФИО, серии и номеру паспорта, иной личной информации можно будет оперативно получить сведения о факте госпитализации, медицинском учреждении, в которое был госпитализирован гражданин, контактных данных медицинского учреждения", — сказано в письме, которое оказалось в распоряжении RT.

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Ранее Лайф сообщал, что VK запустит интегрированное с "Госуслугами" приложение для онлайн-записи к врачу. Кроме того, в планах у соцсети запуск сервиса для автолюбителей. В приложении "Авто", в частности, пользователи смогут получить быстрый доступ к СТС.

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ТАСС / Сергей Фадеичев

Наталья Исакова

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