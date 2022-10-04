Политолог объяснил, почему информированность россиян о референдумах не менее важна, чем их поддержка
Политолог Мартынов: Опрос ВЦИОМа доказал, что референдумы на новых территориях стали важным событием для каждого россиянина
Директор Международного института новейших государств (МИНГ) Алексей Мартынов назвал предсказуемыми результаты опроса ВЦИОМа, показавшие беспрецедентный уровень доверия россиян к результатам референдума, проведённого в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсоне. Своей оценкой происходящего эксперт поделился в беседе с Лайфом.
Политолог отметил, что не менее важным показателем здесь является уровень информированности наших граждан о происходящем на территории четырёх новых регионов страны. К примеру, опрос ВЦИОМа показал, что в той или иной степени о референдуме слышали 96% респондентов, а 80% хорошо знают об этом.
"Это очень высокие цифры, которые говорят о том, что это важное историческое событие для всей нашей страны, для каждого гражданина, и что безусловное большинство граждан горячо поддерживают и референдумы, и вхождение территорий в состав Российской Федерации. Как говорят на уроках геометрии, что и требовалось доказать", — отметил собеседник Лайфа.
Напомним, что, согласно опросу ВЦИОМа, большинство россиян (75%) положительно отнеслись к вхождению ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России, а 77% считают, что референдумы в этих регионах прошли честно.
ТАСС / EPA / SERGEI ILNITSKY