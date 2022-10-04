Политолог объяснил, почему информированность россиян о референдумах не менее важна, чем их поддержка

Директор Международного института новейших государств (МИНГ) Алексей Мартынов назвал предсказуемыми результаты опроса ВЦИОМа, показавшие беспрецедентный уровень доверия россиян к результатам референдума, проведённого в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсоне. Своей оценкой происходящего эксперт поделился в беседе с Лайфом.

Политолог отметил, что не менее важным показателем здесь является уровень информированности наших граждан о происходящем на территории четырёх новых регионов страны. К примеру, опрос ВЦИОМа показал, что в той или иной степени о референдуме слышали 96% респондентов, а 80% хорошо знают об этом.

"Это очень высокие цифры, которые говорят о том, что это важное историческое событие для всей нашей страны, для каждого гражданина, и что безусловное большинство граждан горячо поддерживают и референдумы, и вхождение территорий в состав Российской Федерации. Как говорят на уроках геометрии, что и требовалось доказать", — отметил собеседник Лайфа.