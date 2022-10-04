В офисе Зеленского продолжают хейтить Илона Маска после его слов об Украине

Украинские политики продолжают засыпать оскорблениями американского бизнесмена Илона Маска после его предложения по выходу из кризиса на территории Незалежной. На этот раз "досталось" не самому миллиардеру, а его автомобилям Tesla. Советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк показательно решил сравнить их с бронированными внедорожниками Humvee.

"То, что помогает останавливать врага. То, что спасает жизнь. Прямое попадание из вражеского танка в машину Сил специальных операций. Никаких повреждений. Это пока ещё не Tesla. Это Humvee", — написал Подоляк в "Твиттере", опубликовав видео от ВСУ, снятое в американском внедорожнике, подвергшемся обстрелу из танка.