В офисе Зеленского продолжают хейтить Илона Маска после его слов об Украине
В офисе Зеленского сравнили Tesla и Humvee после слов Маска об украинском конфликте
Украинские политики продолжают засыпать оскорблениями американского бизнесмена Илона Маска после его предложения по выходу из кризиса на территории Незалежной. На этот раз "досталось" не самому миллиардеру, а его автомобилям Tesla. Советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк показательно решил сравнить их с бронированными внедорожниками Humvee.
"То, что помогает останавливать врага. То, что спасает жизнь. Прямое попадание из вражеского танка в машину Сил специальных операций. Никаких повреждений. Это пока ещё не Tesla. Это Humvee", — написал Подоляк в "Твиттере", опубликовав видео от ВСУ, снятое в американском внедорожнике, подвергшемся обстрелу из танка.
Ранее глава SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что опасается эскалации конфликта между Россией и Украиной. При этом он отметил, что по-прежнему поддерживает Украину. В Кремле попытку Маска найти решение украинского конфликта сочли позитивной.
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