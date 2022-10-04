Вассерман рассказал, зачем на самом деле Киев хочет внести Одессу в Список наследия ЮНЕСКО

Украинские власти хотят побыстрее добиться внесения Одессы в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, чтобы обвинять потом Россию в обстрелах города. Соответствующее заявление сделал депутат Госдумы РФ, публицист и политический консультант Анатолий Вассерман.

"На мой взгляд, взгляд уроженца Одессы, город давно нужно включить в список ЮНЕСКО. Но, зная нравы террористической организации "Украина", полагаю, что она будет добиваться включения в этот список для того, чтобы, когда мы будем возвращать себе те оккупированные территории, она (Украина. — Прим. Лайфа) взорвала Одессу и обвинила в этом нас. Скажут: "Русские — варвары, даже ЮНЕСКО не уважают", — отметил парламентарий в беседе с Лайфом.

Также Вассерман обратил внимание на то, что украинцы подали заявку на внесение Одессы в основной список по ускоренной процедуре. Это, по мнению нашего собеседника, говорит о том, что в Киеве прекрасно "понимают, что город им не удержать".