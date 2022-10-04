Качиньский предложил США разместить в Польше ядерное оружие
Глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский обсуждал с представителями США возможность размещения в стране американского ядерного оружия. Об этом политик рассказал, комментируя анонс Gazeta Polska об интервью с президентом республики Анджеем Дудой на тему участия Варшавы в программе Nuclear sharing.
Эта программа предусматривает размещение и хранение ядерного оружия НАТО на территории европейских членов альянса.
"Даже когда мы были в оппозиции, то поднимали этот вопрос с сенаторами США. Я поднимал этот вопрос недавно. Тогда ответ был опосредованный и он не был положительным. Если у президента есть информация, которой у меня нет, что путь открыт, то я это полностью поддерживаю, считаю, что это очень хорошее решение", — сказал Качиньский в интервью Польскому радио.
А ранее украинский блогер, кандидат исторических наук Сергей Климовский заявил, что Киев может взять ядерное оружие у Израиля или КНДР для нанесения удара по территории России. Позже Владимира Зеленского и вовсе попросили вернуть Украине ядерный статус — соответствующая петиция появилась на сайте президента Незалежной.
ТАСС / Zuma