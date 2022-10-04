Качиньский предложил США разместить в Польше ядерное оружие

"Даже когда мы были в оппозиции, то поднимали этот вопрос с сенаторами США. Я поднимал этот вопрос недавно. Тогда ответ был опосредованный и он не был положительным. Если у президента есть информация, которой у меня нет, что путь открыт, то я это полностью поддерживаю, считаю, что это очень хорошее решение", — сказал Качиньский в интервью Польскому радио.