Власти Великобритании по ошибке ввели санкции против замкомандующего Балтийским флотом РФ Сергея Станиславовича Елисеева. Однако позже они исправили ошибку и указали истинную жертву ограничений — главу Администрации Херсонской области Сергея Владимировича Елисеева.

Так, около недели замкомандующего Балтийским флотом находился под санкциями как руководитель кабмина одного из регионов. Кроме того, его обвинили в "дестабилизации Украины". Только 4 октября ошибка была исправлена, а моряка исключили из списка. Власти Великобритании никак не прокомментировали ошибку, однако эта оплошность не осталась незамеченной.