Лондон хотел ввести санкции против главы кабмина Херсонской области, но что-то пошло не так
В Британии ошибочно ввели санкции против замкомандующего Балтийским флотом РФ
Власти Великобритании по ошибке ввели санкции против замкомандующего Балтийским флотом РФ Сергея Станиславовича Елисеева. Однако позже они исправили ошибку и указали истинную жертву ограничений — главу Администрации Херсонской области Сергея Владимировича Елисеева.
Так, около недели замкомандующего Балтийским флотом находился под санкциями как руководитель кабмина одного из регионов. Кроме того, его обвинили в "дестабилизации Украины". Только 4 октября ошибка была исправлена, а моряка исключили из списка. Власти Великобритании никак не прокомментировали ошибку, однако эта оплошность не осталась незамеченной.
Ранее Лайф писал, что британские власти приняли решение ввести санкции в отношении главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной. Об этом стало известно из заявления на сайте Правительства Соединённого Королевства.
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