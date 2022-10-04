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4 октября, 16:37

Суд огласил приговоры по делу о хищениях в НПО Лавочкина

Экс-директора НПО имени Лавочкина приговорили к 7,5 года колонии

<p>Экс-гендиректор НПО им. Лавочкина Сергей Лемешевский. Обложка © ТАСС / Максим Григорьев</p>

Экс-гендиректор НПО им. Лавочкина Сергей Лемешевский. Обложка © ТАСС / Максим Григорьев

Химкинский городской суд Московской области во вторник озвучил приговоры по делу о хищениях в НПО Лавочкина. Трое фигурантов получили от шести до 7,5 года лишения свободы.

Так, бывшего гендиректора предприятия Сергея Лемешевского приговорили к 7,6 года колонии, передаёт ТАСС.

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Руководителю дирекции правового обеспечения предприятия Екатерине Аверьяновой назначено шесть лет колонии, а председателю адвокатской конторы "Третьяков и партнёры" адвокату Игорю Третьякову — семь лет колонии по делу о хищении 330 миллионов рублей. Последний на суде не признал вину и заявил, что выполнял работу в полном объёме.

Адвокат Игорь Третьяков. Видео © Telegram / Shot

"Суд постановил приговорить Лемешевского к семи годам шести месяцам колонии общего режима и штрафу в размере 500 тысяч рублей, Третьякова — к семи годам колонии общего режима и штрафу в размере 400 тысяч рублей, Аверьянову — к шести годам колонии общего режима и штрафу в размере 300 тысяч рублей", — уточнила судья.

Ранее Лайф сообщал о том, что в июле 2018 года сотрудникам НПО имени Лавочкина были предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. Всего фигурантов трое — Лемешевский, глава дирекции правового обеспечения НПО Екатерина Аверьянова и руководитель адвокатской конторы "Третьяков и партнёры" Игорь Третьяков.

Илья Суриков

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