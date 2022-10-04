Суд огласил приговоры по делу о хищениях в НПО Лавочкина
Экс-директора НПО имени Лавочкина приговорили к 7,5 года колонии
Экс-гендиректор НПО им. Лавочкина Сергей Лемешевский. Обложка © ТАСС / Максим Григорьев
Химкинский городской суд Московской области во вторник озвучил приговоры по делу о хищениях в НПО Лавочкина. Трое фигурантов получили от шести до 7,5 года лишения свободы.
Так, бывшего гендиректора предприятия Сергея Лемешевского приговорили к 7,6 года колонии, передаёт ТАСС.
Руководителю дирекции правового обеспечения предприятия Екатерине Аверьяновой назначено шесть лет колонии, а председателю адвокатской конторы "Третьяков и партнёры" адвокату Игорю Третьякову — семь лет колонии по делу о хищении 330 миллионов рублей. Последний на суде не признал вину и заявил, что выполнял работу в полном объёме.
Адвокат Игорь Третьяков. Видео © Telegram / Shot
"Суд постановил приговорить Лемешевского к семи годам шести месяцам колонии общего режима и штрафу в размере 500 тысяч рублей, Третьякова — к семи годам колонии общего режима и штрафу в размере 400 тысяч рублей, Аверьянову — к шести годам колонии общего режима и штрафу в размере 300 тысяч рублей", — уточнила судья.
Ранее Лайф сообщал о том, что в июле 2018 года сотрудникам НПО имени Лавочкина были предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. Всего фигурантов трое — Лемешевский, глава дирекции правового обеспечения НПО Екатерина Аверьянова и руководитель адвокатской конторы "Третьяков и партнёры" Игорь Третьяков.