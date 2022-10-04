Суд в Москве удовлетворил иск RT к Google о разблокировке 27 YouTube-каналов
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск АНО "ТВ-Новости" (учредитель телеканала RT) к американской Google LLC, ирландской Google Ireland Limited, а также российскому ООО "Гугл". Истец требовал восстановить доступ к своим заблокированным 27 каналам на YouTube.
Учредитель телеканала RT также просил признать незаконным односторонний отказ от исполнения договора и взыскать неустойку в случае неисполнения ответчиком решения суда. В картотеке арбитражного дела уточняется, что иск был удовлетворён полностью.
Решение суда пока ещё не вступило в силу. У Google есть 30 дней на его обжалование.
Ранее Лайф сообщал, что ФАС оштрафовала компанию Google на два миллиарда рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке сервисов видеохостинга YouTube. Кроме того, мировой суд Таганского района Москвы наложил на американскую корпорацию оборотный штраф в 21 млрд рублей за повторный отказ удалить запрещённый контент.
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