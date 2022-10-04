Суд в Москве удовлетворил иск RT к Google о разблокировке 27 YouTube-каналов

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск АНО "ТВ-Новости" (учредитель телеканала RT) к американской Google LLC, ирландской Google Ireland Limited, а также российскому ООО "Гугл". Истец требовал восстановить доступ к своим заблокированным 27 каналам на YouTube.

Учредитель телеканала RT также просил признать незаконным односторонний отказ от исполнения договора и взыскать неустойку в случае неисполнения ответчиком решения суда. В картотеке арбитражного дела уточняется, что иск был удовлетворён полностью.

Решение суда пока ещё не вступило в силу. У Google есть 30 дней на его обжалование.