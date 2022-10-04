Емельяненко сообщил, что готов бесплатно отправиться в Донбасс
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко заявил, что готов отправиться в Донбасс бесплатно, чтобы поддержать наших военных. Об этом он рассказал в беседе с изданием "РБК Спорт".
"Я без денег могу поехать при поддержке, чтобы это осветили, поддержать российских бойцов, войска. Это не тот профиль деятельности, на котором нужно зарабатывать деньги", — подчеркнул Емельяненко.
Ранее в СМИ был размещён телефонный разговор мошенников с Емельяненко, в ходе которого ему предложили отправиться в Донбасс. Во время диалога мужчина, чей голос похож на голос бойца, заявил, что один день нахождения там оценивается в 300 тысяч рублей.
Ранее Лайф писал, что многие российский артисты практически с самых первых дней спецоперации стали посещать воинские части, поддерживая наших бойцов, известные люди не боятся даже выступать на передовой. В связи с этим депутат Государственной думы и певец Денис Майданов считает необходимым создать концертные бригады для выступления в зоне спецоперации.
ТАСС / Валерий Шарифулин