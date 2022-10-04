Родные проводили мобилизованных москвичей у военкомата в Замоскворецком районе. Видео трогательного прощания опубликовал телеграм-канал SHOT. Так, на кадрах близкие обнимают одного из военнослужащих, причём некоторым девушкам трудно сдержать слёзы перед разлукой.

Родные мобилизованных москвичей проводили их у военкомата в Замоскворецком районе. Видео © Telegram / SHOT

"Он принципиален, он из семьи военных, воспитан строго. [Он] очень не в восторге, когда кто-то бежит. И сам как бы... вызвали, сказали — надо идти. Надо — значит надо", — рассказала жена одного из мобилизованных.

Отметим, что проводить бойцов приехал и Герой России, военный лётчик Сергей Липовой. Он подчеркнул, что российские военные — потомки победителей и в их жилах "течёт кровь дедов". Обращаясь к мобилизованным, Липовой отметил, что им выпала почётная миссия — уничтожить фашизм и сделать так, чтобы детям никогда в жизни не пришлось сталкиваться с этим позорным явлением.