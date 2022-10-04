НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
4 октября, 19:05

Опоздали и оказались в нокдауне: "Марсель" разгромил "Спортинг" в матче Лиги чемпионов с пятью голами и удалением

"Спортинг" после двух побед в Лиге чемпионов крупно уступил в Марселе

"Марсель" в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов разгромил лиссабонский "Спортинг" со счётом 4:1. Встреча прошла на стадионе "Велодром". Судил игру итальянский арбитр Давиде Масса.

Встреча началась с 20-минутным опозданием, поскольку гости из-за пробок слишком поздно прибыли на арену. Тем не менее "Спортинг" быстро освоился на поле и уже на первой минуте после удара Франсишку Тринкана вышел вперёд.

В дальнейшем хозяева перехватили инициативу и к середине первого тайма забили три гола. Отличились чилийский нападающий "Марселя" Алексис Санчес, марокканский хавбек Амин Арит и аргентинский защитник Леонардо Балерди.

К тому же на 23-й минуте "Спортинг" остался в меньшинстве. За игру рукой за пределами своей штрафной был удалён испанский голкипер команды Антонио Адан. После этого французский клуб уверенно контролировал ход встречи. Окончательный результат в концовке установил конголезский защитник хозяев Шансель Мбемба.

Октоберфест в Мюнхене: "Бавария" забила пять голов "Виктории" в Лиге чемпионов

Октоберфест в Мюнхене: "Бавария" забила пять голов "Виктории" в Лиге чемпионов

"Марсель" набрал три очка, но всё равно остался на последней, четвёртой, позиции в группе D. "Спортинг", на старте группового турнира одержавший две победы, с шестью баллами сохранил лидерство. Лондонский "Тоттенхэм" и франкфуртский "Айнтрахт", у которых по три очка, проведут свой матч третьего тура во вторник вечером.

Лига чемпионов УЕФА

Групповой этап

"Марсель" – "Спортинг" — 4:1

Голы: Тринкан 1' (0:1), Санчес 13' (1:1), Арит 16' (2:1), Балерди 28' (3:1), Мбемба 84' (4:1)

Обложка ©

UEFA.com

Роман Фейгин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров