Опоздали и оказались в нокдауне: "Марсель" разгромил "Спортинг" в матче Лиги чемпионов с пятью голами и удалением

"Марсель" в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов разгромил лиссабонский "Спортинг" со счётом 4:1. Встреча прошла на стадионе "Велодром". Судил игру итальянский арбитр Давиде Масса.

Встреча началась с 20-минутным опозданием, поскольку гости из-за пробок слишком поздно прибыли на арену. Тем не менее "Спортинг" быстро освоился на поле и уже на первой минуте после удара Франсишку Тринкана вышел вперёд.

В дальнейшем хозяева перехватили инициативу и к середине первого тайма забили три гола. Отличились чилийский нападающий "Марселя" Алексис Санчес, марокканский хавбек Амин Арит и аргентинский защитник Леонардо Балерди.

К тому же на 23-й минуте "Спортинг" остался в меньшинстве. За игру рукой за пределами своей штрафной был удалён испанский голкипер команды Антонио Адан. После этого французский клуб уверенно контролировал ход встречи. Окончательный результат в концовке установил конголезский защитник хозяев Шансель Мбемба.

"Марсель" набрал три очка, но всё равно остался на последней, четвёртой, позиции в группе D. "Спортинг", на старте группового турнира одержавший две победы, с шестью баллами сохранил лидерство. Лондонский "Тоттенхэм" и франкфуртский "Айнтрахт", у которых по три очка, проведут свой матч третьего тура во вторник вечером.