Министр "домогался коллегу": Партия Джонсона вновь оказалась в центре секс-скандала

Скандал, разразившийся в Великобритании, в очередной раз коснулся британской Консервативной партии. В центре внимания на этот раз оказался бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и член его правительства. Об этом сообщает британское издание Independent со ссылкой на источники. Одна госслужащая обвинила в сексуальном домогательстве чиновника, имя которого не указано.

По информации издания, жертва настаивала на проведении официального расследования инцидента. Но, по её словам, тогдашний премьер Джонсон не одобрил этого. Позже обвинявшийся ею министр решил этот вопрос самостоятельно, во внесудебном порядке. По данным газеты, он выплатил женщине денежную компенсацию. Предполагаемая жертва не смогла обратиться в Независимую систему рассмотрения жалоб и претензий (ICGS). Этот орган занимается жалобами действующих или бывших членов парламента, но не государственных служащих.

Администрация Джонсона, по заявлению представителя профсоюза государственных и коммерческих служб (PCS), не желала расследовать обвинения в неправомерных действиях министров. Источники газеты сообщают, что "во всём Вестминстере" практикуется "культура сокрытия", когда неподобающее поведение министров "заметается под ковёр". Новый скандал стал поводом для призывов к действующему премьеру Лиз Трасс назначить нового советника по этике.