Министр "домогался коллегу": Партия Джонсона вновь оказалась в центре секс-скандала
Independent: Министра из кабинета Джонсона обвинили в сексуальном домогательстве
Скандал, разразившийся в Великобритании, в очередной раз коснулся британской Консервативной партии. В центре внимания на этот раз оказался бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и член его правительства. Об этом сообщает британское издание Independent со ссылкой на источники. Одна госслужащая обвинила в сексуальном домогательстве чиновника, имя которого не указано.
По информации издания, жертва настаивала на проведении официального расследования инцидента. Но, по её словам, тогдашний премьер Джонсон не одобрил этого. Позже обвинявшийся ею министр решил этот вопрос самостоятельно, во внесудебном порядке. По данным газеты, он выплатил женщине денежную компенсацию. Предполагаемая жертва не смогла обратиться в Независимую систему рассмотрения жалоб и претензий (ICGS). Этот орган занимается жалобами действующих или бывших членов парламента, но не государственных служащих.
Администрация Джонсона, по заявлению представителя профсоюза государственных и коммерческих служб (PCS), не желала расследовать обвинения в неправомерных действиях министров. Источники газеты сообщают, что "во всём Вестминстере" практикуется "культура сокрытия", когда неподобающее поведение министров "заметается под ковёр". Новый скандал стал поводом для призывов к действующему премьеру Лиз Трасс назначить нового советника по этике.
Ранее Лайф писал, что предыдущий скандал вокруг Джонсона разгорелся, когда стало известно, что высокопоставленный представитель правящей Консервативной партии в Палате общин Крис Пинчер в состоянии алкогольного опьянения домогался двух мужчин в общественном заведении. Логично, что он был вынужден уйти с занимаемой должности, однако журналисты узнали, что Джонсон покрывал Пинчера и продвигал его по службе, даже зная о том, что в 2017 году тот уже был фигурантом парламентского расследования о домогательстве. The Guardian назвало Бориса Джонсона "политическим трупом", который убивает и тянет за собой в могилу Соединённое Королевство.
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ТАСС/Zuma