Минсельхоз пояснил, как частичная мобилизация коснётся сельского хозяйства

В регионах в сфере сельского хозяйства по наиболее важным и критичным специальностям агропромышленного комплекса потребуется отсрочка от частичной мобилизации. Об этом сообщает Минсельхоз. Бесперебойная работа отрасли обсуждалась на заседании оперштаба под руководством главы ведомства Дмитрия Патрушева. Одной из ключевых тем стало кадровое обеспечение АПК.

"Регионам нужно выстраивать взаимодействие с военкоматами и комиссиями по бронированию граждан, пребывающих в запасе, для предоставления отсрочек специалистам по наиболее критичным специальностям", — говорится в Telegram-канале министерства.

Там добавили, что в связи с частичной мобилизацией контроль за бесперебойным функционированием агропрома нужно усилить. А для посевной 2023 года необходимо формировать кадровый резерв и обучать сотрудников из числа невоеннообязанных. Также будет вестись работа с биржами труда и центрами занятости на местах.