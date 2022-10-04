Захарова назвала гадкой позицию Дании по атаке на "Северные потоки"

Позицию Дании по терактам на "Северных потоках" официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала гадкой и противозаконной. При том, что диверсия была в исключительной экономической зоне этой страны, близ острова Борнхольм.

"Министр иностранных дел этой страны Йеппе Кофод дал команду своим представителям в Нью-Йорке отказаться от участия в созванном Россией 30 сентября специальном заседании СБ ООН, на котором и предполагалось предметно обсудить ситуацию. <...> Объяснил это неучастие тем, что Россия якобы пытается "задать курс обсуждению диверсии… и отвлечь внимание от событий на Украине", — написала Захарова в своём telegram-канале.

Она отметила, что датский министр дошёл до обвинений российской стороны в "распространении ложной информации о якобы причастности Запада к подрыву газопроводов". А также заявил о решительном настрое правительства отказать РФ в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных. Далее в публикации представитель МИДа указала на то, что Россия привела исключительно факты и прямые цитаты заявлений на высшем и высоком уровнях, где говорится о заинтересованности в уничтожении газопроводов иностранных государств, а в первую очередь США. Дипломат также напомнила о том, что Москва вообще начала говорить об этом после того, как член Европарламента от Польши, бывший министр иностранных дел Радослав Сикорский в своих соцсетях сразу же после взрывов публично поблагодарил США за произошедшее на российских газопроводах.

По словам Захаровой, в самих Штатах эксперты и привилегированные круги общества говорят о вероятной причастности спецслужб этой страны к совершённым диверсиям. Между тем, морскую зону, где пролегают газопроводы, контролируют военно-морские силы стран НАТО.