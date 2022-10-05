В США раскрыли страну, виновную в подрыве "Северных потоков"
Американский историк Цуэссе обвинил США во взрывах на "Северных потоках"
Взрывы на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" устроили Соединённые Штаты Америки. Такое заявление сделал американский историк-исследователь Эрик Цуэссе в интервью телеканалу Haber 7. По его словам, действия США нанесли удар по странам Евросоюза.
"Тот факт, что Правительство США взорвало "Северные потоки", протягивающиеся из России в Европу, после многолетних более хитрых попыток саботировать их "дипломатическими" путями, заставит Европу постоянно значительно переплачивать", — сказал он.
По словам эксперта, российский природный газ гораздо лучше подходит для промышленности в Европе, чем сжиженный, который поставляется из-за океана. Цуэссе подчеркнул, что Москва является естественным поставщиком голубого топлива для стран Евросоюза из-за географического положения РФ.
А ранее Пентагон исключил причастность США к диверсиям на "Северных потоках". Представительница ведомства при этом отказалась ответить на вопрос, есть ли у Соединённых Штатов или их союзников данные о том, что произошло.
Как сообщал Лайф, в конце сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" были обнаружены утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте. Европейские лидеры признали аварию на СП результатом диверсии. Позже Германия, Швеция и Дания решили вместе расследовать ЧП на "Северных потоках".