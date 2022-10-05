Взрывы на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" устроили Соединённые Штаты Америки. Такое заявление сделал американский историк-исследователь Эрик Цуэссе в интервью телеканалу Haber 7. По его словам, действия США нанесли удар по странам Евросоюза.

"Тот факт, что Правительство США взорвало "Северные потоки", протягивающиеся из России в Европу, после многолетних более хитрых попыток саботировать их "дипломатическими" путями, заставит Европу постоянно значительно переплачивать", — сказал он.

По словам эксперта, российский природный газ гораздо лучше подходит для промышленности в Европе, чем сжиженный, который поставляется из-за океана. Цуэссе подчеркнул, что Москва является естественным поставщиком голубого топлива для стран Евросоюза из-за географического положения РФ.