Эксперт объяснил, кто может найти человека по номеру телефона

Обычные граждане не могут определить местоположение пользователя смартфона по уникальному номеру устройства — IMEI. А вот по запросу от госорганов такая задача становится более реальной. Об этом рассказал руководитель службы исследований, кибераналитики и развития "Группы Т1" Александр Новиков.

"Информацию о местонахождении человека по смартфону, если даже знать уникальный номер EMEI аппарата и номер телефона, получить невозможно. Операторы сотовой связи не передают данные о местонахождении абонента по простому запросу, это можно узнать только в рамках делопроизводства государственных учреждений", — сообщил Новиков в интервью агентству "Прайм".

Спецприложения, установленные на смартфон, могут помочь выяснить, где находятся дети или пожилые родственники. Но эксперт подчеркнул, что такая опция может таить в себе опасность, ведь она также может способствовать попаданию этих данных в руки мошенников.

Новиков напомнил, что с номером телефона связано много персональных данных абонента. Например, для регистрации сим-карты нужен паспорт. При регистрации в соцсетях и мессенджерах приходится указывать номер телефона. Далее задачу мошенникам облегчают аватары, а также указание имени и фамилии в Telegram, Viber или WhatsApp. А поисковики помогают обнаружить аккаунты человека в соцсетях по снимкам.

Также, отметил эксперт, необязательно переводить деньги по номеру телефона: чтобы узнать имя, отчество и первую букву фамилии потенциального получателя, достаточно начать, но не закончить эту процедуру. По словам Новикова, есть и менее известные, но эффективные способы получения информации по номеру телефона. Это Telegram-боты, аккумулирующие информацию после её утечек.

Эксперт посоветовал в целом не забывать о правилах кибергигиены. В том числе быть внимательным к своим данным и как можно меньше публиковать их на открытых площадках. Ещё не помешает завести отдельную сим-карту для регистрации в банках и госорганах.