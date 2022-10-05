Турция предложила свою альтернативу картам "Мир"

Альтернативой российским картам "Мир" в Турции может стать национальная платёжная система Troy. Сейчас между Москвой и Анкарой ведутся переговоры по вопросам платежей за энергоносители, использования национальных валют, защиты финансовых систем обеих стран от санкций и, возможно, создания линии SWAP. Об этом пишет газета Aydınlık со ссылкой на свои источники. Издание уточняет, что глава ЦБ Турции Шахап Кавчиоглу проявил волю в этом направлении, он уверен, что торговля между странами должна вестись в национальных валютах.

"С разрешения Центрального банка России, если российские банки, находящиеся вне санкций США, принимают турецкую платёжную систему Troy или если они открывают счёт в турецких банках, работающих в России, и получают карту, интегрированную с Troy, российские туристы могут совершать покупки по этим картам в нашей стране", — пишет турецкое издание.

Газета указывает на то, что трансакции в системе Troy находятся под прямым контролем Анкары, а значит, "США нелегко будет найти повод для вмешательства". В статье говорится, что россияне не могут использовать свои карты за рубежом, а американские — внутри страны. Турецкая же система на этом фоне подаётся как возможность убить сразу двух зайцев.