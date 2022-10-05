"Лес рук": Россияне назвали любимый предмет в школе

Больше всего россияне в школе любили литературу. За этот предмет проголосовало 23% участников опроса, посвящённого Дню учителя, который отмечается сегодня. Исследование провели СК "Росгосстрах" и банк "Открытие". Лайф ознакомился с результатами. Согласно им, при всей любви к литературе "Войну и мир" дочитали до конца только 28% опрошенных.

В числе прочих любимых россиянами предметов оказались биология (19% голосов), география (также 19%), математика (18%) и русский язык (17%). В числе важных предметов, которые пригодились в жизни, россияне назвали русский язык (16%), математику (13%), литературу (10%), а также иностранные языки (9%).

Подавляющее большинство опрошенных — 54% — убеждены, что быть учителем — это призвание. Столько же респондентов заявили, что школьные преподаватели смогли изменить их жизненные убеждения. По мнению 35% опрошенных, наиболее важное качество учителя — любовь к детям. А вот 33% считают главным качеством терпение, 31% — умение доносить информацию, 30% — справедливость и порядочность, 28% — умение ладить с детьми, а каждый пятый опрошенный — способность воспитывать в ребёнке личность.

Также, по результатам исследования, 62% опрошенных любили школу, а 37% терпеть не могли. В числе последних 37% просто не любили учиться, 18% конфликтовали с одноклассниками, 11% всё время получали плохие оценки и имели низкую успеваемость, 10% с ужасом вспоминают необходимость выполнять домашние задания, 8% ругались с учителями. 51% опрошенных заявили, что прогуливали школу, из-за чего регулярно попадали на ковёр к директору. При этом 5% из них продолжают топтать директорские ковры, краснея уже за своих детей. Отрадно, что 46% россиян встретили в школе своих лучших друзей.

По данным исследователей, в числе самых запомнившихся россиянам учительских фраз лидируют "Расскажи всем — вместе посмеёмся" и "А голову ты дома не забыл?" (по 17% голосов). Далее по популярности идут "Раз никто не отвечает, открываю журнал и иду по списку" (16%), "Звонок для учителя" (14%), "Лес рук" (12%), "Тишина в классе" (11%).

В исследовании участвовало 1218 совершеннолетних россиян во всех федеральных округах страны.