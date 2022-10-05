В США политики под флагом России выступили против отправки оружия Киеву
WP: консерваторы США под флагом России выступили против военной помощи Киеву
Мировая конференция консервативного действия (CPAC) выступила против "подарков" Украине. В её аккаунте в Twitter появился соответствующий текст на фоне российского флага. Правда, через несколько часов публикация исчезла, пишет газета Washington Post.
"Мировая конференция консервативного действия призвала демократов прекратить "делать подарки" Украине", — говорилось в публикации.
По данным издания, CPAC выразила поддержку Киеву, отметив, что несмотря на необходимость противостоять Владимиру Путину, налогоплательщики США не должны брать на себя большую часть расходов. По данным издания, подобные взгляды также разделяют некоторые члены Республиканской партии.
Как сообщал Лайф, ранее президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским уведомил его о выделении Незалежной нового пакета военной помощи на 625 миллионов долларов.
Агентство "Москва" \ Сергей Ведяшкин