Посол России предупредил США о "самых серьёзных последствиях"
Антонов: Поставка оружия Киеву закрепляет США в статусе участника конфликта
Поставка всё новых партий оружия Украине делает из Соединённых Штатов участника этого конфликта. С таким заявлением выступил посол России в США Анатолий Антонов. Так он прокомментировал сообщения о подготовке Вашингтоном нового пакета военной помощи Киеву.
"Решение администрации продолжить накачку киевского режима тяжёлым вооружением закрепляет Вашингтон в статусе участника конфликта. Воспринимаем это как непосредственную угрозу стратегическим интересам нашей страны", — приводит посольство комментарий главы дипмиссии.
Антонов добавил, что военные поставки Киеву от США и их союзников не только затягивают кровопролитие, но и усиливают риск прямого военного столкновения России со странами Запада.
"Призываем Вашингтон прекратить провокационные действия, которые могут привести к самым серьёзным последствиям", — заключил Антонов.
Как сообщал Лайф, президент США Джо Байден сообщил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что Вашингтон выделит Киеву новый пакет помощи на 625 миллионов долларов. Туда входит дополнительное вооружение и оборудование, включая РСЗО HIMARS, артиллерийские системы и боеприпасы, а также бронетехнику. Американский лидер также пообещал продолжать поддерживать Киев "столько, сколько потребуется".