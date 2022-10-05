Посол России предупредил США о "самых серьёзных последствиях"

Поставка всё новых партий оружия Украине делает из Соединённых Штатов участника этого конфликта. С таким заявлением выступил посол России в США Анатолий Антонов. Так он прокомментировал сообщения о подготовке Вашингтоном нового пакета военной помощи Киеву.

"Решение администрации продолжить накачку киевского режима тяжёлым вооружением закрепляет Вашингтон в статусе участника конфликта. Воспринимаем это как непосредственную угрозу стратегическим интересам нашей страны", — приводит посольство комментарий главы дипмиссии.

Антонов добавил, что военные поставки Киеву от США и их союзников не только затягивают кровопролитие, но и усиливают риск прямого военного столкновения России со странами Запада.

"Призываем Вашингтон прекратить провокационные действия, которые могут привести к самым серьёзным последствиям", — заключил Антонов.