"Бил по лицу, душил": Джоли обвинила Питта в избиении её и детей

Американская актриса Анджелина Джоли обвинила своего бывшего мужа актёра Брэда Питта в домашнем насилии. Знаменитость подала против него по этому поводу судебный иск. Об этом сообщил журнал Variety.

Как пишет издание, эти обвинения сорвали сделку по продаже Джоли своей доли во французском поместье Шато Мираваль без согласия Брэда. Тогда актёр потребовал подписать договор о неразглашении случаев "физического и эмоционального насилия" Питта в отношении самой актрисы, а также их детей. Так, утверждается, что один из эпизодов произошёл в частном самолёте в 2016 году.

"Питт схватил Джоли за голову и встряхнул её, а затем схватил за плечи и снова встряхнул, прежде чем толкнуть в стену ванной. Затем Питт несколько раз ударил кулаком в потолок самолёта, из-за чего Джоли вышла из ванной", — говорится в иске.