"Бил по лицу, душил": Джоли обвинила Питта в избиении её и детей
Variety: Анджелина Джоли обвинила Брэда Питта в домашнем насилии
Американская актриса Анджелина Джоли обвинила своего бывшего мужа актёра Брэда Питта в домашнем насилии. Знаменитость подала против него по этому поводу судебный иск. Об этом сообщил журнал Variety.
Как пишет издание, эти обвинения сорвали сделку по продаже Джоли своей доли во французском поместье Шато Мираваль без согласия Брэда. Тогда актёр потребовал подписать договор о неразглашении случаев "физического и эмоционального насилия" Питта в отношении самой актрисы, а также их детей. Так, утверждается, что один из эпизодов произошёл в частном самолёте в 2016 году.
"Питт схватил Джоли за голову и встряхнул её, а затем схватил за плечи и снова встряхнул, прежде чем толкнуть в стену ванной. Затем Питт несколько раз ударил кулаком в потолок самолёта, из-за чего Джоли вышла из ванной", — говорится в иске.
Далее утверждается, что Питт бросился на детей, когда те решили встать на защиту матери. Там рассказывается о настоящей потасовке: актёр якобы отбросил жену на сиденья самолёта, повредив Джоли спину и локоть. Дети бросились внутрь салона и пытались защитить друг друга. Прежде чем всё закончилось, отец якобы душил одного из детей и ударил другого по лицу. Некоторые из них умоляли Питта остановиться. Все они были напуганы и плакали, говорится в иске.
Ранее Лайф писал, что Джоли выиграла суд у Питта за французскую винодельню. До этого Брэд обвинил Анджелину в заговоре из-за попытки продать половину их общего поместья с виноградником во Франции. Особняк называется Chateau Miraval, его площадь составляет 405 гектаров. Общая стоимость имения — свыше 160 миллионов долларов.
ТАСС / ZUMA / Stephen Lock