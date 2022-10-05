Южная Корея решила припугнуть Ким Чен Ына, но что-то пошло не так

Во время учений США и Южной Кореи, которые сопровождались запуском четырёх ракет класса "земля — земля" в ответ на ракетный пуск КНДР, случилось непредвиденное. Баллистический реактивный снаряд "Хёнму-2" сработал неправильно и упал на территории военной базы. Об этом сообщает Рёнхап.

Пожар после падения ракеты "Хёнму-2". Видео @ Twitter / @BIGBNOW

По данным агентства, инцидент произошёл около 19:00 по московскому времени. Ракета "Хёнму-2" не смогла выйти на нормальную траекторию полёта и рухнула. Министерство обороны РК подтвердило, что такое имело место. Жители окрестностей города Каннын наблюдали вспышку и слышали звук взрыва после падения.

"Идет выявление точной причины происшествия. На данный момент никто не пострадал", — заявили в Минобороны Южной Кореи.