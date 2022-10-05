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5 октября, 02:21

Южная Корея решила припугнуть Ким Чен Ына, но что-то пошло не так

Во время учений США и Южной Кореи одна ракета упала и взорвалась

Во время учений США и Южной Кореи, которые сопровождались запуском четырёх ракет класса "земля — земля" в ответ на ракетный пуск КНДР, случилось непредвиденное. Баллистический реактивный снаряд "Хёнму-2" сработал неправильно и упал на территории военной базы. Об этом сообщает Рёнхап.

Пожар после падения ракеты "Хёнму-2". Видео @ Twitter / @BIGBNOW

По данным агентства, инцидент произошёл около 19:00 по московскому времени. Ракета "Хёнму-2" не смогла выйти на нормальную траекторию полёта и рухнула. Министерство обороны РК подтвердило, что такое имело место. Жители окрестностей города Каннын наблюдали вспышку и слышали звук взрыва после падения.

"Идет выявление точной причины происшествия. На данный момент никто не пострадал", — заявили в Минобороны Южной Кореи.

Северная Корея поставила рекорд по ракетным испытаниям

Северная Корея поставила рекорд по ракетным испытаниям

Как рассказывал Лайф, Соединённые Штаты и Южная Корея запустили четыре ракеты класса "земля – земля". Это стало ответом на действия КНДР, которая 4 октября провела учения с пуском всторону Японского моря. Южная Корея и США задействовали по две управляемые оперативно-тактические баллистические ракеты семейства ATACMS (Army Tactical Missile System).

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Twitter / @BIGBNOW

Анатолий Симоненко

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