Южная Корея решила припугнуть Ким Чен Ына, но что-то пошло не так
Во время учений США и Южной Кореи одна ракета упала и взорвалась
Во время учений США и Южной Кореи, которые сопровождались запуском четырёх ракет класса "земля — земля" в ответ на ракетный пуск КНДР, случилось непредвиденное. Баллистический реактивный снаряд "Хёнму-2" сработал неправильно и упал на территории военной базы. Об этом сообщает Рёнхап.
Пожар после падения ракеты "Хёнму-2". Видео @ Twitter / @BIGBNOW
По данным агентства, инцидент произошёл около 19:00 по московскому времени. Ракета "Хёнму-2" не смогла выйти на нормальную траекторию полёта и рухнула. Министерство обороны РК подтвердило, что такое имело место. Жители окрестностей города Каннын наблюдали вспышку и слышали звук взрыва после падения.
"Идет выявление точной причины происшествия. На данный момент никто не пострадал", — заявили в Минобороны Южной Кореи.
Как рассказывал Лайф, Соединённые Штаты и Южная Корея запустили четыре ракеты класса "земля – земля". Это стало ответом на действия КНДР, которая 4 октября провела учения с пуском всторону Японского моря. Южная Корея и США задействовали по две управляемые оперативно-тактические баллистические ракеты семейства ATACMS (Army Tactical Missile System).
Twitter / @BIGBNOW