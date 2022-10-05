Россиянам объяснили, с кого потребуют "лишнюю" пенсию

Если размер пенсии был изменён в большую сторону, но позже основание для этого исчезло, а человек продолжает получать по-прежнему и не сообщает об этом в ПФР, "лишнее" могут забрать. Об этом в интервью агентству "Прайм" рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

Подробнее эксперт пояснила на примере "чернобыльцев". К последним применяется специальный закон, позволяющий им каждый месяц получать денежные выплаты. Но только пока они живут на территории, которая вследствие катастрофы подверглась воздействию радиации.

"Пенсионный фонд выплачивает размер пособий в зависимости от статуса "чернобыльца" и зоны проживания. Следовательно, когда гражданин переезжает из льготных зон в другие регионы, проживание в которых не предусматривает получение ЕДВ согласно закону, то он теряет право на их получение", — пояснила Финогенова.

При этом человек, который получает ЕДВ, должен быть официально уведомлен о необходимости сообщить в ПФР о смене места жительства. Именно в этом случае получение ЕДВ после переезда становится невозможным. Если какое-то время после переезда он продолжал получать ЕДВ, он должен возместить материальный ущерб в размере незаконно полученных пособий. Пенсионный фонд также может взыскать проценты, если будет установлен факт необоснованного обогащения. Другой пример — те, кто получает доплату до прожиточного минимума по инвалидности III (рабочей) группы. Она полагается только тем, кто не работает. В случае устройства на работу выплата теряется. Эксперт отметила, что срок исковой давности в отношении незаконных переплат пенсии составляет три года с того момента, как ПФР получил сведения о лишних перечислениях.

Финогенова отметила, что переплата приравнивается к незаконному обогащению. Вернуть её также придётся при обнаружении ошибки в расчётах по вине пенсионера. Если же ошибка произошла по вине работника ПФР, гражданин не обязан возмещать перечисленное.