США запустили ракету с российским двигателем
Американская компания ULA запустила ракету-носитель с российским двигателем
Момент запуска компанией ULA ракеты-носителя Atlas V. Обложка @ Twitter / @NASAArtemis
Американская компания United Launch Alliance (ULA ) сообщила о запуске ракеты-носителя Atlas V, имеющей двигатель российского производства РД-180.
"Запущена ракета Atlas V United Launch Alliance с миссией по доставке коммерческого спутника оператора SES", — написано в сообщении ULA в соцсети Twitter.
В компании пояснили, что спутник необходим для обеспечения цифрового телевещания на территории Африки.
Как рассказывал Лайф, ранее в Минобороны сообщили, что Космические войска России проводят эксперименты с иностранными спутниками на орбите.