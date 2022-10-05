США запустили ракету с российским двигателем

Американская компания United Launch Alliance (ULA ) сообщила о запуске ракеты-носителя Atlas V, имеющей двигатель российского производства РД-180.

"Запущена ракета Atlas V United Launch Alliance с миссией по доставке коммерческого спутника оператора SES", — написано в сообщении ULA в соцсети Twitter.

В компании пояснили, что спутник необходим для обеспечения цифрового телевещания на территории Африки.