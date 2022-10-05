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5 октября, 01:11

США запустили ракету с российским двигателем

Американская компания ULA запустила ракету-носитель с российским двигателем

<p>Момент запуска компанией ULA ракеты-носителя Atlas V. Обложка @ Twitter / <a href="https://twitter.com/NASAArtemis" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@NASAArtemis</a></p>

Момент запуска компанией ULA ракеты-носителя Atlas V. Обложка @ Twitter / @NASAArtemis

Американская компания United Launch Alliance (ULA ) сообщила о запуске ракеты-носителя Atlas V, имеющей двигатель российского производства РД-180.

"Запущена ракета Atlas V United Launch Alliance с миссией по доставке коммерческого спутника оператора SES", — написано в сообщении ULA в соцсети Twitter.

В компании пояснили, что спутник необходим для обеспечения цифрового телевещания на территории Африки.

Не совсем американские мётлы: Как в США пытаются копировать российские ракетные двигатели

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Как рассказывал Лайф, ранее в Минобороны сообщили, что Космические войска России проводят эксперименты с иностранными спутниками на орбите.

Анатолий Симоненко

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