"Может, НЛО наконец-то": Над Белгородом появились загадочные столбы света

Жители Белгорода вечером 4 октября заметили в небе необъяснимые для них столбы жёлтого света. Они брали начало где-то над горизонтом и уходили в облака. Ко-то сообщал в соцсетях, что их было два, другие — что три.





"Это устройства для выведения из строя или хотя бы ослепления чувствительных фотокамер разведывательных спутников. Траектория движения спутников известна и рассчитывается очень точно", — пишут комментаторы в Telegram-канале "Белгород № 1".

Другие жители строят догадки, что это оптический эффект, либо просто свет от теплиц, находящихся в пригороде. Третьи вовсе предполагают, что это проделки пришельцев. Официальные лица объяснений пока не дают.

"Может, НЛО наконец-то — ️сколько уже можно за той стороной луны прятаться, самое время", — шутят комментаторы.