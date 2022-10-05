НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
5 октября, 01:02

"Может, НЛО наконец-то": Над Белгородом появились загадочные столбы света

Над Белгородом заметили странные световые столбы жёлтого света

Жители Белгорода вечером 4 октября заметили в небе необъяснимые для них столбы жёлтого света. Они брали начало где-то над горизонтом и уходили в облака. Ко-то сообщал в соцсетях, что их было два, другие — что три.

  • Над Белгородом заметили странные столбы жёлтого света. Telegram / Белгород № 1. Люди
    Над Белгородом заметили странные столбы жёлтого света. Telegram / Белгород № 1. Люди
  • Над Белгородом заметили странные столбы жёлтого света. Telegram / Белгород № 1. Люди
    Над Белгородом заметили странные столбы жёлтого света. Telegram / Белгород № 1. Люди

Над Белгородом заметили странные столбы жёлтого света. Telegram / Белгород № 1. Люди

1 / 2

"Это устройства для выведения из строя или хотя бы ослепления чувствительных фотокамер разведывательных спутников. Траектория движения спутников известна и рассчитывается очень точно", — пишут комментаторы в Telegram-канале "Белгород № 1".

Другие жители строят догадки, что это оптический эффект, либо просто свет от теплиц, находящихся в пригороде. Третьи вовсе предполагают, что это проделки пришельцев. Официальные лица объяснений пока не дают.

"Может, НЛО наконец-то — ️сколько уже можно за той стороной луны прятаться, самое время", — шутят комментаторы.

Телескоп засёк летящий к Земле новый астероид

Телескоп засёк летящий к Земле новый астероид

Ранее Лайф писал, что в феврале загадочное явление в небе над Москвой тоже озадачило пользователей Сети. Необычное свечение появилось в районе Ходынского поля. Тогда тоже многие озвучивали версию об НЛО.

Обложка ©

Telegram-канал / Белгород № 1

Арина Родионова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров