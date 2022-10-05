"Может, НЛО наконец-то": Над Белгородом появились загадочные столбы света
Над Белгородом заметили странные световые столбы жёлтого света
Жители Белгорода вечером 4 октября заметили в небе необъяснимые для них столбы жёлтого света. Они брали начало где-то над горизонтом и уходили в облака. Ко-то сообщал в соцсетях, что их было два, другие — что три.
"Это устройства для выведения из строя или хотя бы ослепления чувствительных фотокамер разведывательных спутников. Траектория движения спутников известна и рассчитывается очень точно", — пишут комментаторы в Telegram-канале "Белгород № 1".
Другие жители строят догадки, что это оптический эффект, либо просто свет от теплиц, находящихся в пригороде. Третьи вовсе предполагают, что это проделки пришельцев. Официальные лица объяснений пока не дают.
"Может, НЛО наконец-то — ️сколько уже можно за той стороной луны прятаться, самое время", — шутят комментаторы.
Ранее Лайф писал, что в феврале загадочное явление в небе над Москвой тоже озадачило пользователей Сети. Необычное свечение появилось в районе Ходынского поля. Тогда тоже многие озвучивали версию об НЛО.
Telegram-канал / Белгород № 1