Как откладывать в кризис: 1 ошибка и 6 лайфхаков

Если в обычное время финансовой подушки должно хватать на три месяца, то в кризис — примерно на год. Сбережениями надо обеспечить себе не только оплату коммунальных услуг и продуктов на случай утраты источника дохода. Также нужно гарантировать возможность покупки одежды, лекарств и так далее. Такие советы россиянам в интервью Лайфу дал гендиректор финансового маркетплейса "Сравни" Сергей Леонидов.

Для того чтобы рассчитать сумму, эксперт посоветовал сложить расходы в банковском мобильном приложении за весь год и разделить их на 12 месяцев. Другой способ –– фиксировать все покупки в течение месяца. При расчёте финансовой подушки важно не совершить одну частую ошибку.

"Распространённая ошибка у россиян –– считать подушкой безопасности кредитную карту, с которой при необходимости можно снять средства. Но кредитная карта –– в любом случае деньги, которые нужно занимать у банка и потом отдавать с процентами при возможной просрочке. Также банк может снизить кредитный лимит. Подушка безопасности –– всегда свои накопленные средства, которые возмещать кому-то не придётся", — рассказал Лайфу Леонидов.

Деньги желательно хранить в нескольких местах. Это могут быть наличные, которые всегда в доступе, на счёте в банке и в сейфовой ячейке. И нужно учесть, что подушка –– это не инвестиции, а именно накопления. При расчёте затрат специалист посоветовал не забыть кредитные выплаты, если они есть. Главное в деле формирования финансовой подушки –– дисциплина и привычка каждый месяц откладывать деньги. Есть и несколько хитростей, которые могут помочь.

Лайфхаки, которые помогут накопить эффективнее. Откладывать часть денег с каждого поступления, как только они пришли на счёт. Переводить на подушку небольшой остаток с каждой покупки, чтобы на основном счету была круглая сумма. Включить азарт: поставить определённую цель или договориться о соревновании с другом. Правило 30 дней: если захотелось что-то экстренно купить — обдумайте это в течение месяца. Правило 50–30–20: 50% месячного дохода направляется на потребности, 30% можно потратить на развлечения, походы в кафе, новое платье и т.д., а остальные 20% идут в копилку. Важно обозначить, на какие экстренные расходы пойдет сбережённая подушка, и следовать правилам.