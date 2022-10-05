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4 октября, 23:57

ФСБ рассекретила архивы о помощи чекистов в борьбе с нацистами в Словакии

Федеральная служба безопасности РФ опубликовала рассекреченные архивные документы, в которых описано, как сотрудники органов госбезопасности СССР осенью 1944 года помогали словацким патриотам уничтожать гитлеровских оккупантов.

Как отмечается в этих документах, в Словакии начало национального восстания датируется 29 августа 1944 года. Его участники старались освободить страну от оккупации немецких войск. В восстании участвовало порядка 60 тысяч человек, включая 15 тысяч партизан, пятая часть из которых были советскими гражданами, бежавшими из немецкого плена. В этих же рядах были бойцы оперативных групп 4-го (зафронтового) Управления НКГБ СССР.

"Рассекреченные Центральным архивом ФСБ России документы свидетельствуют о том, что ещё до начала Словацкого национального восстания, в середине июня 1944 года, оперативные группы 4-го Управления, прорвав кольцо окружения противника, вышли на оперативный простор и на пути к словацкой границе продолжили громить тыловые коммуникации вермахта", — подчеркнули в Центре общественных связей ФСБ.

Согласно архивам, руководство опергрупп также формировало партизанские отряды, в которые входили солдаты и офицеры словацкой армии. Когда началось восстание, опергруппы НКГБ выступили в числе организующих центров сопротивления гитлеровской Германии на территории Словакии. В том числе рассекреченные документы повествуют о действиях конкретных сотрудников опергрупп НКГБ.

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Wikipedia \ Pavel Pelech

Анатолий Симоненко
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