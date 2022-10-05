В Пентагоне заявили о способности HIMARS поражать цели в Крыму

Поставляемые Соединёнными Штатами Киеву реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и боеприпасы к ним позволяют украинским военным достичь большинства целей на поле боя. С таким заявлением выступили в Пентагоне. Среди этих целей зам помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лоры Купер назвала Крым.

Так в Пентагоне ответили на вопрос о возможности поставок американской стороной Киеву оперативно-тактических баллистических ракет семейства ATACMS (Army Tactical Missile System). Как уточнила зампомощника министра обороны, что касается этих и других средств, Пентагон оценивает, каковы потребности на поле боя. По её словам, согласно оценкам Пентагона, с помощью поставляемых американской стороной GMLRS на HIMARS, ВСУ могут достичь большинства целей на поле боя. А США, в свою очередь, поставит ещё, в новом пакете военной помощи.

"Они могут достичь большинства целей, в том числе в Крыму", — добавила Купер.

Тем самым Купер в очередной раз изложила позицию Вашингтона, согласно которой Крым якобы является украинской территорией.

Как писал Лайф ранее, в МИД РФ предупредили США о последствиях поставок оружия Киеву. Как подчеркнул дипломат, это приближает военное столкновение России и Североатлантического альянса.