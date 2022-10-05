Ушёл не далеко: Пьяный житель Чувашии насмерть сбил ребёнка и сбежал
В Чувашии пьяный водитель насмерть задавил 11-летнюю девочку и скрылся с места ДТП
В Чувашии в деревне Лесные Туваны Шумерлинского района водитель иномарки наехал на 11-летнюю девочку и на коляску с её годовалым братом. После этого он скрылся с места ДТП. Девочка скончалась на месте, её брата госпитализировали. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Полиция сработала оперативно. Машину нашли в этой же деревне, на кузове были характерные для ДТП вмятины. 63-летнего владельца авто задержали, наведавшись к нему домой. Освидетельствование показало, что он был пьян. Теперь ему грозит уголовный срок.
Как сообщал Лайф, ранее в Москве машина сбила самокатчика на переходе и влетела в фонарь. Мужчину госпитализировали.
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