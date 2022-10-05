Ушёл не далеко: Пьяный житель Чувашии насмерть сбил ребёнка и сбежал

В Чувашии в деревне Лесные Туваны Шумерлинского района водитель иномарки наехал на 11-летнюю девочку и на коляску с её годовалым братом. После этого он скрылся с места ДТП. Девочка скончалась на месте, её брата госпитализировали. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.