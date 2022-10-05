В России удвоилось количество "чистых" импортных самолётов

Российские авиакомпании вывели 87 импортных самолётов из реестра Бермуд. Так, Utair выкупила и сняла с регистрации 27 бортов Boeing 737 и Boeing 767, а "Аэрофлот" провёл такую процедуру в отношении 17 лайнеров. Об этом пишут "Известия".

"Дочка" "Аэрофлота" — авиакомпания "Россия" — сняла с учёта на Бермудах ещё пять летательных аппаратов Boeing, пишет газета. Три борта Airbus A321 дерегистрировал перевозчик "Ямал", один Boeing — NordStar, три самолёта Boeing 777 — Red Wings. Ещё два "боинга" сняла с реестра островов чартерная авиакомпания Azur Air. Один Boeing — "Газпромавиа", перевозчику из Татарстана "ЮВТ аэро" удалось снять с иностранного учёта семь самолётов, бизнес-оператору "Русджет" — три борта.

Издание отмечает, что выведенные из иностранных реестров воздушные суда — это лишь 12% зарубежного авиапарка России. В целом "чистый" импортный парк российских компаний вырос за полгода на 43 самолёта. Снятые с учёта в инореестрах борта перевозчики используют для запуска открывающихся международных направлений, но пока самолётов недостаточно. Для международного трафика, который был в 2021 году, необходимо ещё ориентировочно 250–300 машин, заявляют эксперты.

"Сегодня перевозчики при открытии новых международных направлений ориентируются на платёжеспособный спрос и расстояние маршрута. Практически на любом направлении сейчас можно использовать самые вместительные суда, и они будут заполнены", — рассказала аналитик инвестиционного Telegram-канала Елена Сахнова.