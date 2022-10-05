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4 октября, 21:37

Страны ОПЕК+ договорились добывать меньше нефти

FT: Россия, Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК+ сократят добычу нефти

Резко сократить добычу нефти планируют Россия, Саудовская Аравия и другие производители. Об этом они заявят 5 октября на заседании ОПЕК+, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на свои источники.

Москва и Эр-Рияд настаивают на сокращении объёмов на 1–2 млн баррелей в сутки или больше, сообщает издание. По данным его источников, точные цифры ещё обговариваются. Такой шаг, по мнению аналитиков, способен спровоцировать США на контрмеры. Речь также идёт о высвобождении нефти из стратегических резервов Америки. Россию, скорее всего, на встрече будет представлять вице-премьер и бывший министр энергетики Александр Новак.

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Новый генсек ОПЕК признал важность поставок из России

Ранее Лайф писал, что страны – члены ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки, вернувшись к показателям августа. Такое решение было принято исходя из общего видения перспектив рынка со стороны стран – членов картеля.

Встреча стран – участниц ОПЕК+ 5 октября состоится в Вене и будет первой очной с марта 2020 года, когда все собрания были переведены в онлайн-формат из-за пандемии коронавируса.

Обложка ©

Freepik

Арина Родионова

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