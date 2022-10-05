Впервые за 12 лет: "Барселона" проиграла второй матч подряд в Лиге чемпионов, уступив "Интеру"
Гол Чалханоглу принёс "Интеру" домашнюю победу в матче Лиги чемпионов с "Барселоной"
Миланский "Интер" на своём поле победил "Барселону" в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча, состоявшаяся на стадионе "Джузеппе Меацца", завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Судил игру арбитр из Словении Славко Винчич.
Единственный мяч в добавленное к первому тайму время забил турецкий полузащитник "нерадзурри" Хакан Чалханоглу. На 67-й минуте Педри поразил ворота хозяев, но арбитр отменил гол из-за попадания мяча в руку Ансу Фати.
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Первая за 12 лет победа над каталонским клубом в Лиге чемпионов позволила "Интеру" набрать шесть очков и подняться на второе место в турнирной таблице группы С. "Барселона" проиграла второй матч подряд на европейской арене и с тремя баллами опустилась на третью позицию, рискуя второй раз подряд не попасть в плей-офф. Лидерство сохраняет мюнхенская "Бавария", у которой девять очков из девяти возможных.
Лига чемпионов УЕФА
Групповой этап
"Интер" – "Барселона" — 1:0
Гол: Чалханоглу 45+2' (1:0)
UEFA.com