Впервые за 12 лет: "Барселона" проиграла второй матч подряд в Лиге чемпионов, уступив "Интеру"

Первая за 12 лет победа над каталонским клубом в Лиге чемпионов позволила "Интеру" набрать шесть очков и подняться на второе место в турнирной таблице группы С. "Барселона" проиграла второй матч подряд на европейской арене и с тремя баллами опустилась на третью позицию, рискуя второй раз подряд не попасть в плей-офф. Лидерство сохраняет мюнхенская "Бавария", у которой девять очков из девяти возможных.