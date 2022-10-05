"Станет ещё легче": Пушилин пояснил, как будут в ДНР выдавать паспорта России

Выдавать российские паспорта жителям ДНР станут быстрее даже, чем по ранее существовавшей упрощённой системе. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин. Он уточнил, что документа, подтверждающего гражданство Донецкой Народной Республики, больше не будет. Подход полностью меняется, заявил глава региона.

"Мы уже граждане Российской Федерации, и нам необходимо получить удостоверение личности. Поэтому это будет уже не та упрощённая процедура, которая предусматривала получение паспорта ДНР, <...> сейчас станет всё ещё легче, потому что мы граждане Российской Федерации", — отметил Пушилин в видеозаписи, опубликованной в его Telegram-канале.

Паспортный контроль и проверки сохранятся на первом этапе на бывшей границе ДНР и России, в том числе для проверки на предмет перевозки запрещённых предметов, сообщил Пушилин. В первую очередь это касается оружия, боеприпасов, взрывчатки. Таможни же больше не будет. По словам главы региона, в самое ближайшее время планируется сделать один совмещённый пост. Он призван максимально, насколько это возможно, упростить пересечение границы.