"Станет ещё легче": Пушилин пояснил, как будут в ДНР выдавать паспорта России
Пушилин: Процедура выдачи российских паспортов жителям ДНР ускорится
Выдавать российские паспорта жителям ДНР станут быстрее даже, чем по ранее существовавшей упрощённой системе. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин. Он уточнил, что документа, подтверждающего гражданство Донецкой Народной Республики, больше не будет. Подход полностью меняется, заявил глава региона.
"Мы уже граждане Российской Федерации, и нам необходимо получить удостоверение личности. Поэтому это будет уже не та упрощённая процедура, которая предусматривала получение паспорта ДНР, <...> сейчас станет всё ещё легче, потому что мы граждане Российской Федерации", — отметил Пушилин в видеозаписи, опубликованной в его Telegram-канале.
Паспортный контроль и проверки сохранятся на первом этапе на бывшей границе ДНР и России, в том числе для проверки на предмет перевозки запрещённых предметов, сообщил Пушилин. В первую очередь это касается оружия, боеприпасов, взрывчатки. Таможни же больше не будет. По словам главы региона, в самое ближайшее время планируется сделать один совмещённый пост. Он призван максимально, насколько это возможно, упростить пересечение границы.
Как ранее писал Лайф, в МИД пояснили, что у живущих за рубежом выходцев из новых регионов России есть месяц на выбор гражданства. Выдача им паспортов будет идти в ускоренном темпе.
Напомним: 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах. А 30 сентября президент Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о включении данных территорий в состав России. Перед этим глава государства произнёс 40-минутную речь, в которой напомнил, что это воля миллионов людей. Пакет соответствующих документов уже был одобрен Конституционным судом РФ и утверждён Госдумой и Совфедом.
Telegram-канал / Пушилин Д.В.