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4 октября, 21:14

США поставили рекорд по размеру госдолга

Госдолг США впервые превысил $31 триллион

Государственный долг США преодолел очередную знаковую отметку: превысил уровень в 31 триллион. Такие данные обнародовало Министерство финансов Соединённых Штатов.

На сайте ведомства в графе "Совокупный государственный долг" уже обозначена сумма в 31,123 триллиона. Для американской экономики это очередной рекорд. Если точнее, США теперь должны 31 триллион 123 миллиарда 887 миллионов 781 тысячу 401 доллар и 34 цента.

Большую часть долговых обязательств Соединённых Штатов держат частные лица. В их руках — бумаг на сумму более 24 триллионов долларов. Ещё семь триллионов приходится на долги перед зарубежными правительствами.

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Обложка ©

Агентство "Москва"

Андрей Григорьев

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