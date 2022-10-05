США поставили рекорд по размеру госдолга
Госдолг США впервые превысил $31 триллион
Государственный долг США преодолел очередную знаковую отметку: превысил уровень в 31 триллион. Такие данные обнародовало Министерство финансов Соединённых Штатов.
На сайте ведомства в графе "Совокупный государственный долг" уже обозначена сумма в 31,123 триллиона. Для американской экономики это очередной рекорд. Если точнее, США теперь должны 31 триллион 123 миллиарда 887 миллионов 781 тысячу 401 доллар и 34 цента.
Большую часть долговых обязательств Соединённых Штатов держат частные лица. В их руках — бумаг на сумму более 24 триллионов долларов. Ещё семь триллионов приходится на долги перед зарубежными правительствами.
Лайф ранее сообщал, что Китай больше не является крупнейшим держателем долга США. Впервые за 12 лет вложения КНР в государственные долговые бумаги Соединённых Штатов упали ниже триллиона долларов.
Агентство "Москва"