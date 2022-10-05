В Белом доме не поддержали идею Маска о примирении России и Украины

США не будут говорить об Украине без Украины. Такими словами пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге ответила на просьбу прокомментировать идеи миллиардера Илона Маска, касающиеся российско-украинского урегулирования.

"Мы были очень ясны в этом вопросе... Мы не собираемся говорить об Украине без Украины. Им принимать решения, когда дело дойдёт до дипломатии или переговоров", — подчеркнула Карин Жан-Пьер, отвечая на вопрос журналистов, не разделяют ли в американской администрации опасений, что Маск распространяет российскую пропаганду.