НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
2 октября, 18:24

В Москве машина снесла самокатчика на бешеной скорости и влетела в фонарь

В Москве машина сбила самокатчика на переходе и влетела в фонарь

В Москве на Щёлковском шоссе автомобиль сбил пешехода, который переезжал дорогу на электросамокате на красный свет. Видеозапись инцидента в своём телеграм-канале опубликовал столичный Дептранс.

В Москве водитель сбил самокатчика, который переезжал дорогу на красный свет. Видео © t.me / "Дептранс. Оперативно"

На кадрах можно увидеть, что пострадавший решил переехать проезжую часть на пешеходном переходе, невзирая на красный сигнал светофора. Буквально через мгновение его сбил автомобиль, который после удара врезался в мачту городского освещения. В столичном ГУ МВД сообщили, что пострадавший 19-летний самокатчик госпитализирован.

В Петербурге лошадь испугалась салюта и едва не затоптала посетителей летнего кафе

В Петербурге лошадь испугалась салюта и едва не затоптала посетителей летнего кафе

Ранее Лайф сообщал, что Минтранс РФ может запретить самокатчикам пересекать дороги по пешеходным переходам. Предполагается, что такие меры снизят аварийность.

Обложка ©

t.me / "Дептранс. Оперативно"

Артур Белкин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров