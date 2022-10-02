В Москве машина снесла самокатчика на бешеной скорости и влетела в фонарь
В Москве машина сбила самокатчика на переходе и влетела в фонарь
В Москве на Щёлковском шоссе автомобиль сбил пешехода, который переезжал дорогу на электросамокате на красный свет. Видеозапись инцидента в своём телеграм-канале опубликовал столичный Дептранс.
В Москве водитель сбил самокатчика, который переезжал дорогу на красный свет. Видео © t.me / "Дептранс. Оперативно"
На кадрах можно увидеть, что пострадавший решил переехать проезжую часть на пешеходном переходе, невзирая на красный сигнал светофора. Буквально через мгновение его сбил автомобиль, который после удара врезался в мачту городского освещения. В столичном ГУ МВД сообщили, что пострадавший 19-летний самокатчик госпитализирован.
Ранее Лайф сообщал, что Минтранс РФ может запретить самокатчикам пересекать дороги по пешеходным переходам. Предполагается, что такие меры снизят аварийность.