В Москве машина снесла самокатчика на бешеной скорости и влетела в фонарь

В Москве на Щёлковском шоссе автомобиль сбил пешехода, который переезжал дорогу на электросамокате на красный свет. Видеозапись инцидента в своём телеграм-канале опубликовал столичный Дептранс.

На кадрах можно увидеть, что пострадавший решил переехать проезжую часть на пешеходном переходе, невзирая на красный сигнал светофора. Буквально через мгновение его сбил автомобиль, который после удара врезался в мачту городского освещения. В столичном ГУ МВД сообщили, что пострадавший 19-летний самокатчик госпитализирован.