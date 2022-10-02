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2 октября, 18:05

Неизвестный открыл стрельбу на Западном берегу Иордана

Израильский военнослужащий ранен в результате стрельбы на Западном берегу реки Иордан

Неизвестный открыл стрельбу по израильским военным и мирным жителям на Западном берегу реки Иордан, сообщается в аккаунте пресс-службы ЦАХАЛ (ВС Израиля) в Twitter. В результате инцидента один из солдат получил ранение, он госпитализирован.

"В районе города Наблуса была совершена атака со стрельбой по мирным жителям и солдатам Армии обороны Израиля. Военные открыли ответный огонь", говорится в сообщении. В настоящее время силовики прочёсывают местность в поисках подозреваемых.

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Ранее Лайф писал, что шесть военнослужащих и один гражданский были ранены в ходе атаки на пассажирский автобус в Израиле. Инцидент произошёл в долине реки Иордан.

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Getty Images / Nasser Ishtayeh / SOPA Images / LightRocket

Матвей Шандрыголов

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