Неизвестный открыл стрельбу на Западном берегу Иордана
Израильский военнослужащий ранен в результате стрельбы на Западном берегу реки Иордан
Неизвестный открыл стрельбу по израильским военным и мирным жителям на Западном берегу реки Иордан, сообщается в аккаунте пресс-службы ЦАХАЛ (ВС Израиля) в Twitter. В результате инцидента один из солдат получил ранение, он госпитализирован.
"В районе города Наблуса была совершена атака со стрельбой по мирным жителям и солдатам Армии обороны Израиля. Военные открыли ответный огонь", — говорится в сообщении. В настоящее время силовики прочёсывают местность в поисках подозреваемых.
Ранее Лайф писал, что шесть военнослужащих и один гражданский были ранены в ходе атаки на пассажирский автобус в Израиле. Инцидент произошёл в долине реки Иордан.
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