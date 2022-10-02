Неизвестный открыл стрельбу на Западном берегу Иордана

Неизвестный открыл стрельбу по израильским военным и мирным жителям на Западном берегу реки Иордан, сообщается в аккаунте пресс-службы ЦАХАЛ (ВС Израиля) в Twitter. В результате инцидента один из солдат получил ранение, он госпитализирован.

"В районе города Наблуса была совершена атака со стрельбой по мирным жителям и солдатам Армии обороны Израиля. Военные открыли ответный огонь", — говорится в сообщении. В настоящее время силовики прочёсывают местность в поисках подозреваемых.